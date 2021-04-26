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Posted 26 апреля 2021, 11:13

Published 26 апреля 2021, 11:13

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

За деньги начали трудоустраивать безработных в Ростовской области

За деньги начали трудоустраивать безработных в Ростовской области

26 апреля 2021, 11:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Компании Ростовской области могут получить субсидию из федерального бюджета при трудоустройстве безработных, сообщили в региональном правительстве.

Поддержку при оформлении на работу безработных смогут получить как организации, так и индивидуальные предприниматели. Субсидия также положена и в случае направления на профессиональное обучение и дополнительное профобразование отдельных категорий сотрудников.

О возможности получения субсидии сообщили трем тысячам индивидуальных предпринимателей и шести тысячам компаний. Программа действует с марта и с ее помощью уже устроили на работу около 300 жителей Ростовской области.

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