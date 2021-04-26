За деньги начали трудоустраивать безработных в Ростовской области

Posted 26 апреля 2021, 11:13
Published 26 апреля 2021, 11:13
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Поддержку при оформлении на работу безработных смогут получить как организации, так и индивидуальные предприниматели. Субсидия также положена и в случае направления на профессиональное обучение и дополнительное профобразование отдельных категорий сотрудников.
О возможности получения субсидии сообщили трем тысячам индивидуальных предпринимателей и шести тысячам компаний. Программа действует с марта и с ее помощью уже устроили на работу около 300 жителей Ростовской области.