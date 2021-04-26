rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2021, 07:41

Published 26 апреля 2021, 07:41

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Жители Ростова отказываются соблюдать масочный режим в автобусах

26 апреля 2021, 07:41
В Ростове-на-Дону во время рейдов снова выявили нарушения масочного режима в общественном транспорте, сообщили в городской администрации.

Рейды проводятся ежедневно, за неделю осмотрели 3248 автобусов. В результате составили 124 протокола.

«Все материалы составили в отношении пассажиров. Водители в этот раз не нарушали», — заявили в администрации.

Транспортные компании за это время проверили 2,6 тысячи единиц транспорта. Было вынесено 14 дисциплинарных взысканий.

Ранее власти Ростовской области назвали территории, где продолжает распространяться COVID.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика