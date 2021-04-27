На Парамоновских складах в Ростове образовался метровый провал

Posted 27 апреля 2021, 18:19
Published 27 апреля 2021, 18:19
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
По его словам, провал образовался на склоне к северо-западу от «зубчатого» склада “Парамонов”. Место обрушения коллектора в настоящее время огорожено лентой.
Сушков рассказал, что на территории комплекса имеются подземные старинные ходы, и изначально специалисты подозревали, что обрушение могло произойти одного из них. Но эта версия не подтвердилась. Выяснилось, что провалилось перекрытие ливневого коллектора.
Чтобы устранить провал специалистам придется полностью расчистить его, а затем положить бетонную плиту перекрытия с люком.