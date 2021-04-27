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Posted 27 апреля 2021, 18:19

Published 27 апреля 2021, 18:19

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

На Парамоновских складах в Ростове образовался метровый провал

27 апреля 2021, 18:19
В Ростове-на-Дону на территории Парамоновских складов обрушилось перекрытие старого коллектора, сообщил на своей странице в соцсети руководитель группы «Поток», член совета донского комитета по охране объектов культурного наследия Александр Сушков.

По его словам, провал образовался на склоне к северо-западу от «зубчатого» склада “Парамонов”. Место обрушения коллектора в настоящее время огорожено лентой.

Сушков рассказал, что на территории комплекса имеются подземные старинные ходы, и изначально специалисты подозревали, что обрушение могло произойти одного из них. Но эта версия не подтвердилась. Выяснилось, что провалилось перекрытие ливневого коллектора.

Чтобы устранить провал специалистам придется полностью расчистить его, а затем положить бетонную плиту перекрытия с люком.

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