Силовики назвали причину оцепления рынков в Аксайском районе

Posted 27 апреля 2021, 09:48
Published 27 апреля 2021, 09:48
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Во вторник с самого утра на территории рынков прибыли около 3,5 тысячи силовиков. Это коснулось четырех рынков.
На месте также работают военные, а в округе образовались серьезные заторы на дорогах. Корреспондент поинтересовался у одного из полицейских, что происходит.
«Оцепления рынков связаны с учениями МЧС», — ответил сотрудник. По всем другим вопросам говорят обращаться в пресс-службы.
Эта ситуация может быть связана с уголовным делом главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.