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Posted 27 апреля 2021, 09:48

Published 27 апреля 2021, 09:48

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Силовики назвали причину оцепления рынков в Аксайском районе

Силовики назвали причину оцепления рынков в Аксайском районе

27 апреля 2021, 09:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области силовики оцепили рынка из-за учений спасателей, сообщил корреспонденту RostovGazeta один из сотрудников.

Во вторник с самого утра на территории рынков прибыли около 3,5 тысячи силовиков. Это коснулось четырех рынков.

На месте также работают военные, а в округе образовались серьезные заторы на дорогах. Корреспондент поинтересовался у одного из полицейских, что происходит.

«Оцепления рынков связаны с учениями МЧС», — ответил сотрудник. По всем другим вопросам говорят обращаться в пресс-службы.

Эта ситуация может быть связана с уголовным делом главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

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#Общество#Новости
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