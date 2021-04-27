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Posted 27 апреля 2021, 13:48

Published 27 апреля 2021, 13:48

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

В Новочеркасске похоронили шестого подростка, погибшего в страшной аварии

27 апреля 2021, 13:48
В Новочеркасске Ростовской области простились с шестым подростком Максимом Самойленко, который умер спустя пять дней после страшного ДТП, в котором погибли его друзья, передает «СтарХит».

Напомним, что смертельная авария произошла 18 апреля около 04.30 мск. Шестеро подростков отмечали день рождения одного из них, сначала они были на квесте и около 00.00 мск разошлись по домам. Через некоторое время ребята встретились, один из друзей украл у родителей ключи от машины, компания отправилась кататься.

На большой скорости автомобиль влетел в дерево, пятеро находившихся в машине школьников погибли на месте. Шестой был госпитализирован с серьезными травмами. Парень прожил еще пять дней и умер в больнице, не приходя в сознание.

До этого погибших в аварии детей хоронили в закрытых гробах.

#Общество#Новости
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