В Новочеркасске похоронили шестого подростка, погибшего в страшной аварии

Напомним, что смертельная авария произошла 18 апреля около 04.30 мск. Шестеро подростков отмечали день рождения одного из них, сначала они были на квесте и около 00.00 мск разошлись по домам. Через некоторое время ребята встретились, один из друзей украл у родителей ключи от машины, компания отправилась кататься.