В Ростовской области похитили задержанного из отдела полиции

Posted 27 апреля 2021, 10:29
Published 27 апреля 2021, 10:29
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
По некоторым данным, в отдел пришел человек в форме полицейского и представился сотрудником из Краснодарского края. Он потребовал передать ему задержанного.
«Лжеполицейский оказался другом фигуранта. Ему поверили и отдали мужчину», — сказано в сообщении.
Отмечается, что задержанный Ашот Мовсисян ожидал экстрадицию на родину. В момент случившегося в здании находилась одна сотрудница полиции.
Аферистов удалось задержать и вернуть обратно. Ранее жительница Новошахтинска захотела обезопасить свои вклады и лишилась двух миллионов рублей.