rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2021, 10:29

Published 27 апреля 2021, 10:29

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

В Ростовской области похитили задержанного из отдела полиции

В Ростовской области похитили задержанного из отдела полиции

27 апреля 2021, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Каменске-Шахтинском задержанного за вымогательство мужчину похитили из отделения полиции, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

По некоторым данным, в отдел пришел человек в форме полицейского и представился сотрудником из Краснодарского края. Он потребовал передать ему задержанного.

«Лжеполицейский оказался другом фигуранта. Ему поверили и отдали мужчину», — сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанный Ашот Мовсисян ожидал экстрадицию на родину. В момент случившегося в здании находилась одна сотрудница полиции.

Аферистов удалось задержать и вернуть обратно. Ранее жительница Новошахтинска захотела обезопасить свои вклады и лишилась двух миллионов рублей.

Материалы по теме
Больше 200 млн руб похитили телефонные мошенники с карт в Ростовской областиЧасы на башне и директор-мошенник: новости субботы в РостовеРостовчане напуганы мошенниками, обходящими квартиры под видом проверки вентиляции
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика