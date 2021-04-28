Два человека погибли в Ростовской области по вине полицейского

Posted 28 апреля 2021, 13:02
Published 28 апреля 2021, 13:02
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Инцидент произошел еще вечером 1 января, когда 10-летняя жительница поселка Зимовники позвонила участковому и сообщила, что отец сильно избивает мать.
Участковый не отреагировал на звонок, в результате мужчина зарезал свою супругу, а тело спрятал. Все новогодние праздники убийца пил, а когда протрезвел, покончил с собой.
На полицейского, который признался, что воспринял слова ребенка как телефонный розыгрыш, завели уголовное дело за халатное отношение к работе. Теперь участковому грозит до пяти лет лишения свободы.