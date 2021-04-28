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Posted 28 апреля 2021, 13:02

Published 28 апреля 2021, 13:02

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Два человека погибли в Ростовской области по вине полицейского

Два человека погибли в Ростовской области по вине полицейского

28 апреля 2021, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области полицейский посчитал шуткой звонок ребенка, в результате чего погибли два человека, сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел еще вечером 1 января, когда 10-летняя жительница поселка Зимовники позвонила участковому и сообщила, что отец сильно избивает мать.

Участковый не отреагировал на звонок, в результате мужчина зарезал свою супругу, а тело спрятал. Все новогодние праздники убийца пил, а когда протрезвел, покончил с собой.

На полицейского, который признался, что воспринял слова ребенка как телефонный розыгрыш, завели уголовное дело за халатное отношение к работе. Теперь участковому грозит до пяти лет лишения свободы.

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