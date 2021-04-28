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Posted 28 апреля 2021, 07:51

Published 28 апреля 2021, 07:51

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Из детского сада № 118 в Ростове спешно эвакуировали малышей и воспитателей

28 апреля 2021, 07:51
Сюжет
Эксклюзив
Детский сад № 118 на Варфоломеева в Ростове экстренно эвакуировали, причиной стала проверка звонка о минировании, сообщает RostovGazeta собственный источник в правоохранительных органах.

28 апреля утром малышей и воспитателей детского сада № 118 на Варфоломеева в Ростове экстренно эвакуировали. «Причиной эвакуации стала проверка звонка о минировании», — сообщил RostovGazeta собственный источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что информация по этому вопросу уточняется.

Напомним, что неделю назад была эвакуирована школа № 107 в Ростове.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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