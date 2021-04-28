Продавцы оцепленных рынков устроили митинг в Ростовской области

Posted 28 апреля 2021, 08:02
Published 28 апреля 2021, 08:02
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Во вторник утром на территории рынков ворвались несколько тысяч силовиков и начали задерживать мигрантов. Всего это коснулось более 400 человек.
В районе строительного рынка поставили бетонные блоки, из-за чего никто не может проехать. Продавцы начали двигать их самостоятельно.
«Люди устроили стихийный митинг, на котором они кричали о рейдерских захватах. У некоторых продавцов товары на миллионы и они не могут заехать на территорию», — заявил корреспондент.