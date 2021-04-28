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Posted 28 апреля 2021, 08:02

Published 28 апреля 2021, 08:02

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Продавцы оцепленных рынков устроили митинг в Ростовской области

28 апреля 2021, 08:02
Продавцы строительного рынка в Аксайском районе, которым не дают работать силовики, устроили митинг, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Во вторник утром на территории рынков ворвались несколько тысяч силовиков и начали задерживать мигрантов. Всего это коснулось более 400 человек.

В районе строительного рынка поставили бетонные блоки, из-за чего никто не может проехать. Продавцы начали двигать их самостоятельно.

«Люди устроили стихийный митинг, на котором они кричали о рейдерских захватах. У некоторых продавцов товары на миллионы и они не могут заехать на территорию», — заявил корреспондент.

Полный материал о произошедшем читайте по ссылке.

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