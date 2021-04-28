Прокуратура Ростова проверяет организацию, в которой работает бастующий крановщик

Posted 28 апреля 2021, 18:11
Published 28 апреля 2021, 18:11
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства ООО «Полис». В этой организации трудится машинист башенного крана, который второй день в собственной кабине ждёт положенную зарплату.
Установлено, что у предприятия имелась задолженность по заработной плате и другим выплатам перед работником за март и апрель этого года.
«С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой директору организации внесено представление, а также в отношении него и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). После вмешательства прокуратуры задолженность полностью погашена», - сообщает ведомство.