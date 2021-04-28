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Posted 28 апреля 2021, 17:26

Published 28 апреля 2021, 17:26

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Стычка произошла между торговцами и силовиками на рынке в Аксае

28 апреля 2021, 17:26
На оцепленном рынке в Аксайском районе произошла стычка между полицейскими и предпринимателями, сообщил телеграм-канал Don Mash.

Торговцы начали сдвигать бетонные блоки, которыми силовики перегородили въезды, а один из полицейских попытался их разогнать. В итоге разозленная толпа накинулась на полицейского, но до драки дело не дошло, обошлись словесной атакой.

Встреча с властями прошла в ДК Молодежный в Аксае, переговоры длились час и очень эмоционально, но ни к чему не привели. Власти не смогли внятно объяснить, кто запретил работу рынков, и торговцы намерены завтра, 29 апреля, вернуться на свои точки.

То, что Ростов предлагает свои рынки для аксайских торговцев, последних не устроило. «Где людям взять деньги на новый павильон?», — спросила одна из женщин, лишившаяся места на рынке. При этом никакой компенсации торговцам не обещают.

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