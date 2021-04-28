Стычка произошла между торговцами и силовиками на рынке в Аксае

Встреча с властями прошла в ДК Молодежный в Аксае, переговоры длились час и очень эмоционально, но ни к чему не привели. Власти не смогли внятно объяснить, кто запретил работу рынков, и торговцы намерены завтра, 29 апреля, вернуться на свои точки.