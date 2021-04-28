Стычка произошла между торговцами и силовиками на рынке в Аксае

Posted 28 апреля 2021, 17:26
Published 28 апреля 2021, 17:26
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Торговцы начали сдвигать бетонные блоки, которыми силовики перегородили въезды, а один из полицейских попытался их разогнать. В итоге разозленная толпа накинулась на полицейского, но до драки дело не дошло, обошлись словесной атакой.
Встреча с властями прошла в ДК Молодежный в Аксае, переговоры длились час и очень эмоционально, но ни к чему не привели. Власти не смогли внятно объяснить, кто запретил работу рынков, и торговцы намерены завтра, 29 апреля, вернуться на свои точки.
То, что Ростов предлагает свои рынки для аксайских торговцев, последних не устроило. «Где людям взять деньги на новый павильон?», — спросила одна из женщин, лишившаяся места на рынке. При этом никакой компенсации торговцам не обещают.