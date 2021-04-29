Имущество еще одной компании Ванеева выставили на торги в Ростове

Ванеев основал «Мишель-Алко» в 1999 году в поселке Каменоломни Ростовской области, спустя 20 лет ее признали банкротом. Самого же Ванеева также признали банкротом, и арбитражный управляющий алкогольной компании намерен взыскать с него более 19,1 миллиарда рублей в качестве субсидиарной ответственности.