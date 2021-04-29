Имущество еще одной компании Ванеева выставили на торги в Ростове

Posted 29 апреля 2021, 06:42
Published 29 апреля 2021, 06:42
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Имущество компании, расположенное в Ростове, Шахтах, Цимлянске, Сальске и Каменоломнях, разделили на восемь лотов. Среди имущества, выставленного на торги, нежилые здания, гаражи, оборудование и почти 37 тысяч единиц алкоголя в ассортименте.
Запасы алкоголя компании уже пытались продать ранее за 22 миллиона рублей, сейчас цену снизили до 19,6 миллиона рублей.
Ванеев основал «Мишель-Алко» в 1999 году в поселке Каменоломни Ростовской области, спустя 20 лет ее признали банкротом. Самого же Ванеева также признали банкротом, и арбитражный управляющий алкогольной компании намерен взыскать с него более 19,1 миллиарда рублей в качестве субсидиарной ответственности.