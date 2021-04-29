rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2021, 06:42

Published 29 апреля 2021, 06:42

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Имущество еще одной компании Ванеева выставили на торги в Ростове

29 апреля 2021, 06:42
За 106,2 миллиона рублей намерены продать имущество компании «Мишель-Алко», принадлежащей ростовскому бизнесмену Вадиму Ванееву, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Имущество компании, расположенное в Ростове, Шахтах, Цимлянске, Сальске и Каменоломнях, разделили на восемь лотов. Среди имущества, выставленного на торги, нежилые здания, гаражи, оборудование и почти 37 тысяч единиц алкоголя в ассортименте.

Запасы алкоголя компании уже пытались продать ранее за 22 миллиона рублей, сейчас цену снизили до 19,6 миллиона рублей.

Ванеев основал «Мишель-Алко» в 1999 году в поселке Каменоломни Ростовской области, спустя 20 лет ее признали банкротом. Самого же Ванеева также признали банкротом, и арбитражный управляющий алкогольной компании намерен взыскать с него более 19,1 миллиарда рублей в качестве субсидиарной ответственности.

Материалы по теме
Вадим Ванеев покинул пост гендиректора "Евродона"Вадим Ванеев решил обанкротить свои предприятия в Ростовской области
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика