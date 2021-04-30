Крах мусорной реформы: как Ростовскую область превращают в свалку

Posted 30 апреля 2021, 18:49
Published 30 апреля 2021, 18:49
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
До 2022 на Дону должны появиться 8 межмуниципальных отходоперерабатывающих экологических комплекса (МОЭК). Пошел третий год, а на полную мощность вышел только один — Волгодонский, да и тот еще нуждается в доработках. За два года реформации некоторые районы области «тонут» в грязи. На улицах населенных пунктов региона можно увидеть не только переполненные мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора, но и просто околодомовые свалки. В проблеме переработки и сортировки отходов в Ростовской области разбирался корреспондент RostovGazeta.
Что-то пошло не так
Когда в 2017 году законсервировали Левенцовский полигон и разровняли несанкционированные хранилища ТБО возле Ростовского моря, свозить мусор стало просто некуда. На помощь пришла мусорная реформа, начавшаяся в регионах России с 2017 года и докатившаяся до донской земли в 2019-м. Основной ее целью стал раздельный сбор мусора и его сортировка для дальнейшей переработки.
Правительство области провело торги, тендеры и выбрало самых надежных, как им показалось, региональных операторов. В число лидеров, способных победить «мусорного дракона», были включены: ГК «Чистый город», ООО «Экотранс», ООО «Экострой Дон» и некоторые другие. Именно этим компаниям доверили чистоту Ростовской области. Ростовскую область поделили на восемь территориальных зон и решили в каждой построить свой перерабатывающий комплекс. В частности — Волгодонский, Сальский, Морозовский, Крансосулинский, Новочеркасский, Миллеровский, Никлиновский и Мясниковский.
Но строительство затормозилось. Это в региональном правительстве объясняют недостатком финансирования. Ведь согласно первоначальным расчетам, возведение комплексов должно было проходить за счет средств инвесторов и составить более 7 млрд. рублей. Однако средств не хватило, что повлекло сдвиг сроков. Пока до 2023 года, а если взять в расчет строительство всех восьми комплексов, то эта эпопея может растянуться еще на долгие годы.
— Я считаю, что доведение реформы до конца в Ростовской области крайне необходимо. И сегодня это продолжается. Второй вопрос — насколько создающиеся МОЭКи отвечают требованиям и нормативам? И здесь очевидно присутствуют вопросы и проблемы. Я держу на контроле в целом реализацию этой задачи и отдельно выделяю Мясниковский МОЭК, планирую побывать там весной 2021 года, посмотреть, что там получается, а что нет. Что касается нынешней ситуации, то необходимо понимать, мы находимся в промежуточном этапе, — отметил губернатор Василий Голубев
Реформу запустили в 2019 году, создали массу перевалочных баз для мусора на территории области, а в итоге построили по большому счету только новые свалки, которые раздражают проживающих поблизости людей.
Безусловно, систему необходимо формировать до конца, но как поясняют в Правительстве, — для того, чтобы полностью удовлетворить потребность населенных пунктов в контейнерах, нужно еще 40 тысяч штук. В настоящее время у областного правительства есть договоренность с региональными операторами, чтобы они частично приобретали контейнеры за свой счет. Однако без федеральной поддержки, скорее всего, этот вопрос решить не удастся.
Транспортировка в точку невозврата
Нареканий по работе «Чистого города» в донской столице мало. Раз в несколько дней этот оператор действительно вывозит мусор с ростовских дворов. Есть лишь пробуксовки в праздничные даты.
Однако с таким утверждением могут не согласиться жители хутора Веселый, недалеко от которого расположился МОЭК Мясниковского района. Противостояние жителей поселка и регионального оператора растянулось на годы. Но объект строится и расширяется. Все что открывается взору, это действительно одна большая свалка, на которой пока нет сортировочных и перерабатывающих комплексов.
В редакцию RostovGazeta неоднократно обращались жители Таганрога с просьбой повлиять у них на ситуацию с вывозом мусора с центральных улиц. Но в ответственном за это региональном операторе ООО «Экотранс» уверены, что все работы выполняются своевременно.
Председатель общественного совета по ЖКХ города Таганрога Олег Полубатько констатирует, что никакой положительной динамики в работе этой компании по Таганрогу не наблюдается, а говорить о селах района — вообще не приходится.
— С каждой весной частный сектор начинает выносить доски, ветки и так далее. Крупногабаритных контейнеров больше не стало с прошлого года, ну там распихали, где многоквартирки по Таганрогу и все. А частный сектор? По-видимому, это отдельная тема непонятная мне. Министерство ЖКХ области год назад говорило, что под Самбеком у них полигон перевалочный для временного складирования, для отходов. Там разные группы пищевые, строительные. В этом году вроде бы должны что-то завершить, — пояснил собеседник.
Действительно, проблема есть. О ней знают не понаслышке жители СТ «Удачный», который расположился в Никлиновском районе. Два года назад жители садоводческого товарищества добились регулярного вывоза мусора с территории своего СТ. Председатель Олег Заславский рассказывает о количестве свалок в селах близ садоводческого товарищества.
— В Матвеево-Кургане свалка, возле Покровского свалка временная. На каждую мусорную свалку — десятки свалок, по лесополосе три свалки будет до Синявки. Ребята — убирать надо, — делится Заславский.
«Чисто там, где их нет»
Не так давно в социальных сетях стала появляться информация о возможном ненадлежащем отношении к работе на вверенной территории регионального оператора по утилизации и вывозу ТБО — «Экострой Дон». Особенно заметным стал призыв местной жительницы Людмилы Филоновой, которая разместила видео и призвала местную администрацию прокомментировать ситуацию: каким образом дорога, ведущая к поселку им. 20-летия РККА, превратилась в свалку.
На территории Миллеровского и Краносулинского районов возводятся очередные МОЭКи, способные, как считают люди, повредить экологии края. И масштабы «мусорной реформы» в Шахтах и его пригородах впечатляют. Но самом «Экострой Дон», видимо, уверены — никаких проблем нет.
Наш корреспондент пытался связаться с региональным оператором «Экострой Дон», чтобы взять комментарий, но получить оперативный ответ от них так и не удалось. Даже уточнить, куда свозится мусор и какие именно МОЭКи находятся в введении этого оператора. Вместо этого журналисту сказали, что ему зачем-то позвонит их юрист.
Недавно Шахтинский городской суд по исковому заявлению Росприроднадзора по Ростовской области вынес решение признать ООО «Экострой-Дон» виновным в совершении административного правонарушения в ч.4 ст. 8.2 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.
При проведении анализа исполнения природоохранного законодательства РФ в области обращения с ТКО, сотрудники Росприроднадзора выявили ряд нарушений эксплуатации объекта размещения отходов, принадлежащего ООО «Экострой-Дон».
Проверочные мероприятия показали, что компания систематически нарушает требования природоохранного законодательства. В суд был направлен иск о назначении меры наказания в виде приостановки деятельности предприятия сроком до 90 суток. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение смягчить меру наказания, ограничившись штрафом.
Финансы
ООО «Экотранс» зарегистрирован в 2017 году. Бенефициаром компании является Геворг Кочинян, руководителем Валерий Завгородний.
За прошедшие годы предприятие заключило 389 контрактов на общую сумму более 60 миллионов рублей. В текущем году у «Экотранса» пока 95 контрактов на сумму почти 16 млн рублей.
Оданко отчет о финансовых результатах ООО «Экотранс» говорит о миллионных убытках каждый год, с начала создания компании. Убыток в 2018 году составил 8,2 млн рублей, в 2019 году — более 63 млн рублей, в 2020 году — 3,4 млн рублей. Судя по отчетам, опубликованным в системе «Спарк», прибыли у компании не было.
«Экотранс» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Неклиновского МЭОКа. В зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами входят: город Таганрог, Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Неклиновский районы.
МКУ «Ритуал» (организация похорон в Таганроге) — является самым частым заказчиком ООО «Экотранса», с этим учреждением заключено восемь контрактов на 8,4 млн рублей.
На втором месте по числу контрактов — МКУ «Благоустройство» (Таганрог), «Экотранс» заключил с ним семь контрактов на общую сумму в 4 млн рублей.
В прошлом году Ростехнадзор выявил пять нарушений во время внеплановой проверки в ООО «Экотранс»: отсутствуют общий и специальные журналы работ, отсутствуют исполнительная документация на выполненные работы, работы по строительству объекта ведутся в отсутствии проектной документации без заключения госкспертизы. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В текущем году фирму проверяла лишь Госжилинспекция — нарушений не выявлено.
ООО «Экострой-Дон» зарегистрирована в 2010 году. Бенефициаром компании является Альфред Минин, руководитель — Зухра Минина.
С 2017 по 2021 годы фирма заключила 789 контрактов на общую сумму 146 миллионов рублей. В текущем году у ООО «Экострой-Дон» 253 контракта на сумму более 18 млн рублей.
В отличие от своего конкурента — «Экотранса», ООО «Экострой-Дон» работает в прибыль. Лишь в 2016 году у компании зафиксирован убыток в размере 3 млн рублей. Начиная с 2017 года у фирмы растет прибыль, если в 2018 году компания сработала в «плюс» в 4,1 млн рублей, то в 2020 году прибыль у компании насчитывается уже в 12,6 млн рублей.