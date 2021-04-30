Крах мусорной реформы: как Ростовскую область превращают в свалку

— С каждой весной частный сектор начинает выносить доски, ветки и так далее. Крупногабаритных контейнеров больше не стало с прошлого года, ну там распихали, где многоквартирки по Таганрогу и все. А частный сектор? По-видимому, это отдельная тема непонятная мне. Министерство ЖКХ области год назад говорило, что под Самбеком у них полигон перевалочный для временного складирования, для отходов. Там разные группы пищевые, строительные. В этом году вроде бы должны что-то завершить, — пояснил собеседник.