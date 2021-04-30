Ростовчанам начали выплачивать деньги после крупнейшего пожара на Театралке

Posted 30 апреля 2021, 05:54
Published 30 апреля 2021, 05:54
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Деньги выделили на расселение 29 квартир, которые расположены в пострадавших во время пожара жилых домах. Соглашения о выкупе заключили с 15 собственниками.
«Одному человеку уже выплатили деньги. Остальные получат выкупную стоимость в в ближайшее время», — сказано в сообщении.
Добавим, что в 2017 году в районе Театралки произошел один из крупнейших городских пожаров. Всего оказались уничтожены около 120 зданий.