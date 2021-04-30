rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 2021, 05:54

Published 30 апреля 2021, 05:54

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Ростовчанам начали выплачивать деньги после крупнейшего пожара на Театралке

30 апреля 2021, 05:54
Жители Ростова-на-Дону, которые пострадали из-за крупного пожара на Театральном спуске, начали получать выплаты, сообщили в городской администрации.

Деньги выделили на расселение 29 квартир, которые расположены в пострадавших во время пожара жилых домах. Соглашения о выкупе заключили с 15 собственниками.

«Одному человеку уже выплатили деньги. Остальные получат выкупную стоимость в в ближайшее время», — сказано в сообщении.

Добавим, что в 2017 году в районе Театралки произошел один из крупнейших городских пожаров. Всего оказались уничтожены около 120 зданий.

Материалы по теме
Шесть человек спасены при пожаре в жилом доме в ТаганрогеПожары, ветры, потопы: к чему привело уничтожение природы Донского края
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика