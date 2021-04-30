В Ростове назвали срок для экс-сотрудницы полиции за фальсификацию документов

Подполковник полиции занималась делом о незаконном хранении единиц оружия и боеприпасов. Суд установил, что она помогла виновнику избежать ответственности.
Вместо этого наказали невиновного человека. По данным следствия, причиной стала фальсификация документов начальником отдела дознания Разумной.
Кроме того, ее обвинили в мошенничестве и обмане местной жительницы. Последняя передала 500 тысяч рублей, чтобы одному из осужденных сняли судимость, но помощи оказано не было.
Разумная некоторое время находилась в розыске и была задержана в Ростове. Ее приговорили к трем годам колонии общего режима.