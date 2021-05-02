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Posted 2 мая 2021, 09:28

Published 2 мая 2021, 09:28

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

На рынке «Атлант» в Ростовской области начали работать судебные приставы

На рынке «Атлант» в Ростовской области начали работать судебные приставы

2 мая 2021, 09:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области на оцепленный рынок «Атлант» прибыли судебные приставы, пишет Bloknot-rostov.

Предпринимателям на рынках в Аксайском районе не дают работать с 27 апреля, когда ворвались тысячи силовиков. Бизнесменов уведомили, что им придется покинуть территорию.

С воскресенья уведомления начали носить официальный характер. Сейчас приставы работают на «Атланте» и «Колхозном» рынках.

Все предприниматели будут уведомлены о судебном решении до 4 мая. Оно связано с наложением обеспечительных мер на земельные участки.

«Если в договоре аренды указан земельный участок, который есть в решении суда, то арендатору вручат требование», — уточнили приставы.

Подробную информацию о произошедших на рынках событиях читайте по ссылке.

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