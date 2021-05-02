На рынке «Атлант» в Ростовской области начали работать судебные приставы

Posted 2 мая 2021, 09:28
Published 2 мая 2021, 09:28
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Предпринимателям на рынках в Аксайском районе не дают работать с 27 апреля, когда ворвались тысячи силовиков. Бизнесменов уведомили, что им придется покинуть территорию.
С воскресенья уведомления начали носить официальный характер. Сейчас приставы работают на «Атланте» и «Колхозном» рынках.
Все предприниматели будут уведомлены о судебном решении до 4 мая. Оно связано с наложением обеспечительных мер на земельные участки.
«Если в договоре аренды указан земельный участок, который есть в решении суда, то арендатору вручат требование», — уточнили приставы.