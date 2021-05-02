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Posted 2 мая 2021, 05:47

Published 2 мая 2021, 05:47

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Пенсионерка в Ростове обманула банк на 29 млн рублей

2 мая 2021, 05:47
В Ростове-на-Дону директор компании взяла крупный кредит в банке и не стала возвращать, сообщили в региональном УМВД.

В 2013 году директор предприятия, которое занимается строительством зданий, заключила с банком контракт. Компании была предоставлена возобновляемая кредитная линия.

«Подозреваемая получила 29 миллионов рублей и потратила на себя. Банку она ничего возвращать не стала», — сказано в сообщении.

Кроме того, 57-летняя директор сдала на металлолом за 250 тысяч рублей строительную технику. Она являлась залоговым имуществом.

В отношении пенсионерки завели уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

Ранее бывшего судью и его сына осудили в Ростове за попытку похитить 50 млн рублей.

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