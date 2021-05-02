Пенсионерка в Ростове обманула банк на 29 млн рублей

Posted 2 мая 2021, 05:47
Published 2 мая 2021, 05:47
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
В 2013 году директор предприятия, которое занимается строительством зданий, заключила с банком контракт. Компании была предоставлена возобновляемая кредитная линия.
«Подозреваемая получила 29 миллионов рублей и потратила на себя. Банку она ничего возвращать не стала», — сказано в сообщении.
Кроме того, 57-летняя директор сдала на металлолом за 250 тысяч рублей строительную технику. Она являлась залоговым имуществом.
В отношении пенсионерки завели уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.