Михаил Дегтярев рассказал журналистам о своей жизни после переезда в Хабаровск

По словам Михаила Дегтярева, у его жены нет выходных, так как 24/7 она занимается воспитанием сыновей. Он выразил благодарность всем женщинам, которые выполняют эту непростую работу. Когда Дегтярев находится в Хабаровске, он отвозит детей в школу и детский сад.