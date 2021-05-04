rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2021, 11:02

Published 4 мая 2021, 11:02

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

Михаил Дегтярев рассказал журналистам о своей жизни после переезда в Хабаровск

4 мая 2021, 11:02
Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края, посетил главную пасхальную службу региона, которая проходит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Как сообщает transsibinfo.com, Петр Дегтярев, старший сын главы региона, стал помощником митрополита на службе.

Михаил Дегтярев поделился с журналистами информацией о том, как проходит его жизнь после переезда в краевой центр. Супруга Дегтярева отсутствовала на службе, так как осталась дома с тремя маленькими детьми — сыновей нельзя оставлять на всю ночь одних.

Сам Дегтярев назвал свою семью «прихожанами храма, а не захожанами». Он отметил, что семья состоит в обществе многодетных семей «Ландыш». Они каждую неделю посещают службу в храме. Жена Михаила Дегтярева рассказала, что супруг мечтает о дочери и даже готов подарить за дочку ей собаку.

По словам Михаила Дегтярева, у его жены нет выходных, так как 24/7 она занимается воспитанием сыновей. Он выразил благодарность всем женщинам, которые выполняют эту непростую работу. Когда Дегтярев находится в Хабаровске, он отвозит детей в школу и детский сад.

Третий сын главы региона также будет учиться в Хабаровске. «Я вас разочарую, — прокомментировал в разговоре с журналистами это решение Дегтярев. — Никакой Москвы, никаких Лондонов».

Семья Дегтяревых живет в квартире, купленной в ипотеку. До этого они проживали в арендованных или служебных квартирах, но в Хабаровске выбрали собственное жилье. Мать Дегтярева уже навещала семью: она провела у сына месяц, помогая заботиться о четырех сыновьях.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика