Михаил Дегтярев рассказал журналистам о своей жизни после переезда в Хабаровск

Posted 4 мая 2021, 11:02
Published 4 мая 2021, 11:02
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
Как сообщает transsibinfo.com, Петр Дегтярев, старший сын главы региона, стал помощником митрополита на службе.
Михаил Дегтярев поделился с журналистами информацией о том, как проходит его жизнь после переезда в краевой центр. Супруга Дегтярева отсутствовала на службе, так как осталась дома с тремя маленькими детьми — сыновей нельзя оставлять на всю ночь одних.
Сам Дегтярев назвал свою семью «прихожанами храма, а не захожанами». Он отметил, что семья состоит в обществе многодетных семей «Ландыш». Они каждую неделю посещают службу в храме. Жена Михаила Дегтярева рассказала, что супруг мечтает о дочери и даже готов подарить за дочку ей собаку.
По словам Михаила Дегтярева, у его жены нет выходных, так как 24/7 она занимается воспитанием сыновей. Он выразил благодарность всем женщинам, которые выполняют эту непростую работу. Когда Дегтярев находится в Хабаровске, он отвозит детей в школу и детский сад.
Третий сын главы региона также будет учиться в Хабаровске. «Я вас разочарую, — прокомментировал в разговоре с журналистами это решение Дегтярев. — Никакой Москвы, никаких Лондонов».
Семья Дегтяревых живет в квартире, купленной в ипотеку. До этого они проживали в арендованных или служебных квартирах, но в Хабаровске выбрали собственное жилье. Мать Дегтярева уже навещала семью: она провела у сына месяц, помогая заботиться о четырех сыновьях.