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Posted 4 мая 2021, 07:28

Published 4 мая 2021, 07:28

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Многоэтажку эвакуировали из-за пожара в Таганроге

4 мая 2021, 07:28
В Таганроге из-за пожара на улице Индустриальной пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел вечером 3 мая в доме №19/4, сообщение поступило в 18.37 мск, локализовать горение удалось спустя десять минут. Причиной пожара стало возгорание личных вещей в одной из комнат, откуда огонь стал быстро распространяться по всей квартире.

Спасателям пришлось срочно эвакуировать жильцов, всего из горящего дома спасли десять человек.

Ранее в Ростове из горящей многоэтажки на улице 2-я Краснодарская спасли 26 человек.

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