За первомайские праздники от коронавируса умерли 38 жителей Ростовской области

1 мая жертвами коронавируса стали семеро мужчин и 16 женщин возрастом от 47 лет до 91 года, 2 мая умерли еще семеро мужчин и восемь женщин, которым было от 62 до 89 лет. 3 и 4 мая смертей от коронавируса в Ростовской области не происходило, общее количество умерших от ковида с начала пандемии на вторник составляет 4093 человека человека.