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Posted 4 мая 2021, 09:02

Published 4 мая 2021, 09:02

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

За первомайские праздники от коронавируса умерли 38 жителей Ростовской области

4 мая 2021, 09:02
Сюжет
Коронавирус
С 1 по 2 мая в Ростовской области умерли 38 ковидных пациентов, 3 и 4 мая смертей от инфекции не было, следует из официальной статистики.

1 мая жертвами коронавируса стали семеро мужчин и 16 женщин возрастом от 47 лет до 91 года, 2 мая умерли еще семеро мужчин и восемь женщин, которым было от 62 до 89 лет. 3 и 4 мая смертей от коронавируса в Ростовской области не происходило, общее количество умерших от ковида с начала пандемии на вторник составляет 4093 человека человека.

Общее количество заразившихся COVID-19 в Ростовской области достигло 88862 человек, из них 220 случаев выявили за последние сутки.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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