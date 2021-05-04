За первомайские праздники от коронавируса умерли 38 жителей Ростовской области

Posted 4 мая 2021, 09:02
Published 4 мая 2021, 09:02
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
1 мая жертвами коронавируса стали семеро мужчин и 16 женщин возрастом от 47 лет до 91 года, 2 мая умерли еще семеро мужчин и восемь женщин, которым было от 62 до 89 лет. 3 и 4 мая смертей от коронавируса в Ростовской области не происходило, общее количество умерших от ковида с начала пандемии на вторник составляет 4093 человека человека.
Общее количество заразившихся COVID-19 в Ростовской области достигло 88862 человек, из них 220 случаев выявили за последние сутки.