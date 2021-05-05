Нетипичная для мая погода ожидается в среду в Ростовской области

Posted 5 мая 2021, 05:30
Published 5 мая 2021, 05:30
Modified 1 октября 2024, 13:20
Updated 1 октября 2024, 13:20
В ночь на среду температура воздуха в регионе не превышала +4...+9 С, но и днем будет не теплее, всего +15...+20С.
Дождей в среду в Ростовской области не ожидается, солнце будет скрыто облаками. Ветер восточный и юго-восточный 4-9 метров секунду. При этом в отдельных районах области будет сохраняться высокая пожароопасность четвертого класса.
В Ростове 5 мая +19 С и без осадков, атмосферное давление немного ниже нормы.