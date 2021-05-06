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Как Украина ворвалась в жизнь Ростова и что теперь будет

6 мая 2021, 05:31
Фото: pixabay
В Ростовской области произошло сразу несколько связанных с Украиной событий, которые могут повлечь за собой проблемы, подробный обзор в материале RostovGazeta.

Националисты против Басты

Националистов разозлил рэпер Баста, которого они объявили в розыск и даже предложили награду. Первоначальной причиной стало выступление артиста в Крыму, концерты он устраивал несколько раз.

Фото: Инстаграм Басты

После этого артиста заметили в киевском ресторане «Мокко», где один из посетителей решил все ему высказать. Но сделать этого не дали охранники и вытолкали мужчину на улицу.

Это еще больше разозлило националистов, которые начали розыск рэпера. По данным телеграм-канала Don Mash, предлагается награда в размере одной тысячи долларов.

Скандал из-за Екатерины Великой

В Одессе состоялось открытие нового ресторана, к оформлению которого владельцы подошли очень креативно. На одной из стен они изобразили Екатерину Великую, которая стоит с чемоданами и держит табличку «Ростов».

Посетители сделали фото и опубликовали в Сети, после чего начались бурные обсуждения в соцсетях. Все это привело к жарким спорам среди жителей Украины.

Фото: facebook.com/groups/1odessa1

Часть комментаторов призвала не издеваться над императрицей и не высмеивать ее. Другие с юмором отнеслись к этой ситуации, назвав это грамотным ходом в маркетинге.

Рвы на границе

Глава государственной погранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что на границе с Ростовской области т других субъектов РФ вырыли противотанковые рвы, протяженность которых превышает 400 километров. По его словам, поставили 100 километров забора и развесили колючую проволоку.

Работы не останавливаются и Украина все сильнее ограждается от России. Дейнеко уточнил, что уже не существует проекта «Стена», в рамках которого должна была появиться сеть фортификационных сооружений.

Без донской рыбы

На контрольно-пропускном пункте «Донецк» остановили автомобиль, груз в котором провозили с нарушениями. Всего в кузове находились 6,3 тонны замороженной рыбы, в том числе тихоокеанская сардина и камбала.

В ходе проверки выяснилось, что отправителем является организация «ТД «Ультра Фиш» из Подмосковья. В документах отсутствовала отметка о том, что вывоз груза разрешен.

Фото: pixabay

Были составлены акты о нарушениях. Выпуск товара с территории России запретили.

Проблемы с пропуском в Донбасс

Жители Ростова-на-Дону начались жаловаться на огромные пробки, которые образовались на границе республиками Донбасса. Те, кто хотят попасть в ЛНР, должны стоять в многокилометровых пробках.

Фото: pixabay

По словам водителей, таможня не усилилась сотрудниками погранслужбы, что и стало причиной проблем. Некоторые так и не смогли пересечь границу.

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