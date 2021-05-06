Новости четверга в Ростове о машинах на границе и долгах церкви

Кроме того, на пункте пропуска в Гукове к зданию пограничного контроля подъехал полицейский автомобиль, из которого вышли трое мужчин в полицейской форме и направились внутрь помещения. Вскоре они вывели мужчину и уехали с ним в Ростовскую область.