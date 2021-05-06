Новости четверга в Ростове о машинах на границе и долгах церкви

На границе не спокойно
На пункте пропуска в районе города Донецка Ростовской области в очередной раз заметили колонну автомобилей скорой помощи.
Шесть «ГАЗелей» с надписью «срочная медицинская помощь» сопровождал автомобиль с табличкой «ЛНР». Колонна прошла пограничный и таможенный контроль и пересекла границу.
Кроме того, на пункте пропуска в Гукове к зданию пограничного контроля подъехал полицейский автомобиль, из которого вышли трое мужчин в полицейской форме и направились внутрь помещения. Вскоре они вывели мужчину и уехали с ним в Ростовскую область.
Долги церкви
Ростовская-на-Дону епархия заплатила долг около 30 тысяч рублей теплоснабжающей организации, решение вынес Арбитражный суд.
С иском в суд обратилось ООО «Ростовские Тепловые Сети», которое заявило, что храм святой великомученицы Екатерины с декабря 2020 года до марта 2021 года не платил за отопление.
Теплоснабжающая организация была вынуждена обратиться в суд, так как церковь на приходящие извещения о долге не реагировала.
Нарушения в сфере транспорта
За апрель в Ростове-на-Дону выявили 2472 нарушения в работе транспортных компаний. Самыми частыми нарушениями стали несоблюдение расписания и недостаточное количество подвижного состава на линиях.
Кроме того, водители автобусов высаживали и «подбирали» пассажиров в неположенных местах, осуществляли движение не по маршруту, а несколько подвижных составов не соответствовали техническим требованиям.
При этом по сравнению с мартом количество выявленных нарушений в работе перевозчиков сократилось на 13,2%.