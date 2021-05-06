Правительство изучает возможности создания единой газовой системы на Востоке России

Итогом совместной работы должен стать проект, который определит и учтет потребность в природном газе (сжиженном, компримированным и углеводородным), как людей, так и различных промышленных, социальных и прочих объектов. Примечательно то, что в документе идет речь о консолидации инвестпроектов крупных корпораций и независимых производителей. Также говорится об учете стоимости альтернативных источников энергии.