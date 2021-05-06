Правительство изучает возможности создания единой газовой системы на Востоке России

В проекте участвуют Минэкономразвития, Минэнерго и Минстрой, а также «Газпром» и независимые газопроизводители. Они должны уже во втором квартале предоставить проект единой системы газодобычи и транспортировки голубого топлива к частным потребителям и промышленным предприятиям. Данное поручение включено в Дорожную карту повышения газификации регионов, подписанную премьером Мишустиным, пишет издание «Нефть и капитал».
Итогом совместной работы должен стать проект, который определит и учтет потребность в природном газе (сжиженном, компримированным и углеводородным), как людей, так и различных промышленных, социальных и прочих объектов. Примечательно то, что в документе идет речь о консолидации инвестпроектов крупных корпораций и независимых производителей. Также говорится об учете стоимости альтернативных источников энергии.