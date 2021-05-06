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Правительство изучает возможности создания единой газовой системы на Востоке России

6 мая 2021, 13:13
Фото: pixabay.com
Ряд министерств и ведомств, а также бизнес и власти регионов на Востоке страны должны проработать создание единой системы добычи и транспортировки газа.

В проекте участвуют Минэкономразвития, Минэнерго и Минстрой, а также «Газпром» и независимые газопроизводители. Они должны уже во втором квартале предоставить проект единой системы газодобычи и транспортировки голубого топлива к частным потребителям и промышленным предприятиям. Данное поручение включено в Дорожную карту повышения газификации регионов, подписанную премьером Мишустиным, пишет издание «Нефть и капитал».

Итогом совместной работы должен стать проект, который определит и учтет потребность в природном газе (сжиженном, компримированным и углеводородным), как людей, так и различных промышленных, социальных и прочих объектов. Примечательно то, что в документе идет речь о консолидации инвестпроектов крупных корпораций и независимых производителей. Также говорится об учете стоимости альтернативных источников энергии.

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