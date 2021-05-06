Птенца редкого белоголового сипа «высидели» из яйца в ростовском зоопарке

Posted 6 мая 2021, 05:18
Published 6 мая 2021, 05:18
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
Яйцо пришлось забрать из гнезда из-за того, что у родительской пары пропал инстинкт насиживания, в котором обычно принимают участия оба партнера по очереди. Заботиться о потомстве краснокнижных птиц пришлось сотрудникам зоопарка.
Яйцо поместили в инкубатор на 60 дней. Все это время аппарат отслеживал температуру, уровень влажности и вес яйца. Птенец вылупился 1 апреля и его вес составлял всего 119 граммов.
На второй день пернатого новорожденного начали кормить мелко нарубленным мясом. Птенцу также дают витамин D3 и кальций, он помещен под ультрафиолетовую лампу, пока погодные условия не позволяют выносить его на улицу. В группу к сородичам маленького сипа начнут вводить осенью. За месяц он набрал вес больше 1,6 килограмма.