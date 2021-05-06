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Posted 6 мая 2021, 05:18

Published 6 мая 2021, 05:18

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

Птенца редкого белоголового сипа «высидели» из яйца в ростовском зоопарке

6 мая 2021, 05:18
В ростовском зоопарке специалистам удалось «высидеть» яйцо, которое бросила пара белоголовых сипов, говорится в сообщении учреждения.

Яйцо пришлось забрать из гнезда из-за того, что у родительской пары пропал инстинкт насиживания, в котором обычно принимают участия оба партнера по очереди. Заботиться о потомстве краснокнижных птиц пришлось сотрудникам зоопарка.

Яйцо поместили в инкубатор на 60 дней. Все это время аппарат отслеживал температуру, уровень влажности и вес яйца. Птенец вылупился 1 апреля и его вес составлял всего 119 граммов.

На второй день пернатого новорожденного начали кормить мелко нарубленным мясом. Птенцу также дают витамин D3 и кальций, он помещен под ультрафиолетовую лампу, пока погодные условия не позволяют выносить его на улицу. В группу к сородичам маленького сипа начнут вводить осенью. За месяц он набрал вес больше 1,6 килограмма.

Ранее стало известно, как ростовский зоопарк лишился Музея истории.

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