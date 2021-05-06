Птенца редкого белоголового сипа «высидели» из яйца в ростовском зоопарке

На второй день пернатого новорожденного начали кормить мелко нарубленным мясом. Птенцу также дают витамин D3 и кальций, он помещен под ультрафиолетовую лампу, пока погодные условия не позволяют выносить его на улицу. В группу к сородичам маленького сипа начнут вводить осенью. За месяц он набрал вес больше 1,6 килограмма.