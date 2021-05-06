Уникальные истории ветеранов в проекте «Слово Победителям»

«День Победы — это особый праздник для каждого не только в России, но и во многих странах по всему миру. Наша задача и наш долг — чтить память о событиях того времени. Помнить и уважать тех, кто самоотверженностью, смелостью и героизмом обеспечил эту Победу для страны, для нас с вами, для будущих поколений. „Слово Победителям“ — это наш вклад в сохранение наследия нашей Родины, та небольшая дань ныне живущим ветеранам за их подвиг и отвагу. Это истории участников войны, о которых не прочитаешь в книгах. На протяжении многих лет мы оказываем поддержку семьям защитников Отечества и ветеранам. Как социально ответственная компания мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир, и служит нам примером», — сказал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.