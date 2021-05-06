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В Ростове обещали расторгнуть контракты с АТП за отсутствие автобусов по вечерам

6 мая 2021, 09:46
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону администрация пригрозила расторжением контрактов с перевозчиками, которые допускают перебои с общественным транспортом в вечернее время, говорится в сообщении городских властей.

В городском департаменте транспорта сообщили, что от жителей города поступают многочисленные обращения граждан о том, что перевозчики нарушают утвержденное расписание движения общественного пассажирского транспорта, особенно в вечернее время.

В связи с этим директор департамента Христофор Ермашов потребовал от руководителей транспортных предприятий обеспечить бесперебойную работу автобусов и троллейбусов, в том числе и по вечерам.

Он добавил, что в случае неисполнения указанных требований департамент транспорта оставляет за собой право расторгнуть контрактные обязательства, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров, в одностороннем порядке.

Ранее стало известно, что департамент транспорта Ростова-на-Дону за апрель выявил 2472 нарушения в работе транспортных компаний.

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