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Без горячей воды оставят коммунальщики половину Ростова с 17 мая

7 мая 2021, 15:41
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону сразу в четырех районах отключат горячую воду, говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

С 17 мая горячую воду отключат в домах в Советском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском районах. Отключения связаны с подготовкой теплосетей к предстоящему отопительному сезону и подготовкой соответствующего оборудования.

В рамках проведения профилактических работ будет отключена Ростовская ТЭЦ-2. Сообщается, что неудобства из-за отсутствия горячей воды будут испытывать жители улиц Малиновского, Доватора, Стачки, Литвинова, 2-го Володарского, Заводской, Каширской, Пескова, переулка Машиностроительного и район Левенцовский.

Центре Ростова отключения коснуться домов на Пушкинской, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева, пер. Журавлева, Курской, Тамбовской, Воронежской, Павленко и проспекта Буденновского.

Горячую воду в на этих улицах включат в период с 25 мая по 1 июня. При этом власти города предупредили, что профилактические работы могут и затянуться, если в процессе будут обнаружены какие-либо дефекты на теплосетях.

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