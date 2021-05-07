Без горячей воды оставят коммунальщики половину Ростова с 17 мая

С 17 мая горячую воду отключат в домах в Советском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском районах. Отключения связаны с подготовкой теплосетей к предстоящему отопительному сезону и подготовкой соответствующего оборудования.
В рамках проведения профилактических работ будет отключена Ростовская ТЭЦ-2. Сообщается, что неудобства из-за отсутствия горячей воды будут испытывать жители улиц Малиновского, Доватора, Стачки, Литвинова, 2-го Володарского, Заводской, Каширской, Пескова, переулка Машиностроительного и район Левенцовский.
Центре Ростова отключения коснуться домов на Пушкинской, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева, пер. Журавлева, Курской, Тамбовской, Воронежской, Павленко и проспекта Буденновского.
Горячую воду в на этих улицах включат в период с 25 мая по 1 июня. При этом власти города предупредили, что профилактические работы могут и затянуться, если в процессе будут обнаружены какие-либо дефекты на теплосетях.