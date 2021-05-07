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Бывший главный судебный пристав Азовского района села на пять лет

7 мая 2021, 06:36
Фото: pixabay.com
Суд в Ростовской области приговорил к тюремному сроку бывшего старшего судебного пристава Азовского района Ирину Рыскину, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Суд признал Рыскину виновной в совершении мошенничества и получении взятки. Кроме того, был вынесен приговор в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя этого же отдела Максима Довгопола, который обвинялся в мошенничестве.

Будучи главным судебным приставом Азовского района Ирина Рыскина вместе со своим подчиненным Максимом Довгополом присвоили 19 тысяч рублей, которые предназначались для погашения задолженности по исполнительным производствам.

Кроме того, Рыскина через посредника вымогала взятку с одного из должников в размере 200 тысяч рублей. За это она обещала не передавать его конфискованное имущество на хранение в ФССП.

В результате Рыскина получила пять лет и два месяца в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на пять лет. А ее подельник отделался штрафом в размере 120 тысяч рублей.

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