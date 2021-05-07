Инфицированных коронавирусом выявили в 35 муниципалитетах Ростовской области

На 7 мая в Ростовской области выявили 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом лидером по числу заражений по-прежнему остается Ростов-на-Дону, где за сутки зарегистрировали 75 новых заболевших. По восемь человек с COVID-19 выявили в Каменске-Шахтинском, Зерноградском, Неклиновском районах, в Новочеркасске, Шахтах, Сальском, Семикаракорском и Тарасовском районах - по семь инфицированных. Всего в зону поражения инфекцией попали 35 городов и районов области.