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Инфицированных коронавирусом выявили в 35 муниципалитетах Ростовской области

7 мая 2021, 08:43
Фото: pixabay.com
В Ростовской области положительные результаты тестирования на коронавирус получили жители 35 городов и районов Ростовской области, говорится в сообщении регионального правительства.

На 7 мая в Ростовской области выявили 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом лидером по числу заражений по-прежнему остается Ростов-на-Дону, где за сутки зарегистрировали 75 новых заболевших. По восемь человек с COVID-19 выявили в Каменске-Шахтинском, Зерноградском, Неклиновском районах, в Новочеркасске, Шахтах, Сальском, Семикаракорском и Тарасовском районах - по семь инфицированных. Всего в зону поражения инфекцией попали 35 городов и районов области.

За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 89492 случая заражения коронавирусом, выздоровели 80137 человек, скончались 4118 пациентов.

Прививки сделали уже более 326,6 тысячи жителей региона.

Ранее Росстат сообщил о 530 погибших от коронавируса в Ростовской области в марте. При этом на ковид-инфицированных пришлось 8,5% всех смертей в Ростовской области.

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