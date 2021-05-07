К 9 мая в Одноклассниках можно будет передать знамя Победы

9 мая в Одноклассниках пройдет шествие «Бессмертный полк онлайн». С помощью одноименного приложения пользователи соцсети могут загрузить анкету своего родственника – героя войны, приложив его фотографию. В День Победы снимки пользователей и карточки с информацией об их родных ветеранах попадут в специальную трансляцию. Кроме того, фотографиями своих героев пользователи могут поделиться в своей ленте в ОК и в «Моментах».