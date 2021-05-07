От коронавируса скончались 12 жителей Ростовской области

На утро 7 мая жертвами инфекции стали восемь женщин от до 92 лет и четверо мужчин от 53 до 79 лет. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем., которые сказались на течении инфекции.
Всего в регионе было зарегистрировано 4118 смертей среди заболевших коронавирусной инфекцией, доля летальных исходов составила 4,5%.
Всего инфекцию выявили у 89492 человек в Ростовской области, из них выздоровели 80137 заболевших.
Ранее сообщалось, что за борьбу с пандемией президент РФ Владимир Путин наградил восемь жителей региона.