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От коронавируса скончались 12 жителей Ростовской области

7 мая 2021, 08:26
Фото: pixabay.com
В Ростовской области от коронавируса и его осложнений скончались 12 местных жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

На утро 7 мая жертвами инфекции стали восемь женщин от до 92 лет и четверо мужчин от 53 до 79 лет. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем., которые сказались на течении инфекции.

Всего в регионе было зарегистрировано 4118 смертей среди заболевших коронавирусной инфекцией, доля летальных исходов составила 4,5%.

Всего инфекцию выявили у 89492 человек в Ростовской области, из них выздоровели 80137 заболевших.

Ранее сообщалось, что за борьбу с пандемией президент РФ Владимир Путин наградил восемь жителей региона.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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