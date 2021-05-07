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Прокуратура рассмотрит жалобу на платный вход в Ботанический сад Ростова

7 мая 2021, 14:29
Фото: bg.sfedu.ru
Ботанический сад
В прокуратуру и городскую думу Ростова-на-Дону поступила жалоба на инициативу ректора ЮФУ Инны Шевченко об утверждении порядка взимания платы за посещении ООПТ федерального значения «Ботанический сад Южного федерального университета», рассказал RostovGazeta адвокат Михаил Малиненко.

На сайте Южного федерального университета 3 мая появилось сообщение о том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ (от 13.07.2020 г. № 1039) с 1 мая вводится платный вход на территорию Ботанического сада.

«ЮФУ надеется, что друзья Ботанического сада поймут всю важность и необходимость этого шага для развития территории. Так, постановление Правительства РФ позволит использовать ресурсы на расширение и сохранение коллекционного фонда», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оплата осуществляется только по безналичному расчету, «чтобы сохранить прозрачность доходов, ведь все средства от платного входа будут использованы на создание редких и уникальных ботанических экспозиций, развитие экологических троп для посетителей».

Для детей, пенсионеров, участников ВОВ, инвалидов, многодетных, детей-сирот, малоимущих семей — вход бесплатный. Для остальных категорий граждан цена билета составит 150 рублей. Вход также останется бесплатным для студентов и сотрудников Южного федерального университета.

Адвокат Михаил Малиненко изучил постановление Правительства, на который ссылается ректор ЮФУ, утверждая цену за вход в Ботанический сад, и решил обратиться с жалобой на это решение в областную прокуратуру и городскую Думу.

«В самом приказе, подписанном Шевченко (Инна Шевченко — ректор ЮФУ), нет ни одной ссылки на действующий нормативно-правовой акт, который регулирует этот порядок. Она произвольно, без указания Постановления правительства, обязательного требования Федерального органа исполнительной власти дала официальное разрешение на то, чтобы сделать платный вход в Ботанический сад. Есть Постановление правительства от 2020 года о том, что можно сделать платный вход в Ботанический сад, но с разрешения федерального органа исполнительной власти. То есть Минобрнауки России, а не Ростовской области. Но этого разрешения не существует», — комментирует Михаил Малиненко.

С малоимущих, как поясняет спикер, требуется справка, по которой можно пройти бесплатно в Ботанический сад. Однако, чтобы получить эту справку, нужно «пройти все круги ада».

«Они (ЮФУ) не вложили ни копейки в Ботанический сад. Ни одного дерева не посадили. Всегда был бесплатный вход. Там нет никакой охрани, ни одного полицейского. Очень неудобно сделали — всего один вход, было ранее четыре. Ну и вообще это дикость. Скоро они так Пушкинскую улицу огородят, скажут — платите деньги. Ботанический сад — это просто лес, и не более того, ее зоопарк, не заповедник…», — говорит адвокат.

Если жалобы в региональную прокуратуру и гордуму не приведут к отмене платного входа в сад, Михаил Малиненко намерен обратиться в суд с административным иском.

«Я был вчера в Ботаническом саду, встретил за три часа всего 15 человек. Никто не ходит туда за деньги. Парк пустой. А дети, для которых вод бесплатный, одни не могут там гулять. Там лет — страшно ходить», — считает Михаил Малиненко.

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