Прокуратура рассмотрит жалобу на платный вход в Ботанический сад Ростова

«Они (ЮФУ) не вложили ни копейки в Ботанический сад. Ни одного дерева не посадили. Всегда был бесплатный вход. Там нет никакой охрани, ни одного полицейского. Очень неудобно сделали — всего один вход, было ранее четыре. Ну и вообще это дикость. Скоро они так Пушкинскую улицу огородят, скажут — платите деньги. Ботанический сад — это просто лес, и не более того, ее зоопарк, не заповедник…», — говорит адвокат.