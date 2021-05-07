Прокуратура рассмотрит жалобу на платный вход в Ботанический сад Ростова

На сайте Южного федерального университета 3 мая появилось сообщение о том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ (от 13.07.2020 г. № 1039) с 1 мая вводится платный вход на территорию Ботанического сада.
«ЮФУ надеется, что друзья Ботанического сада поймут всю важность и необходимость этого шага для развития территории. Так, постановление Правительства РФ позволит использовать ресурсы на расширение и сохранение коллекционного фонда», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что оплата осуществляется только по безналичному расчету, «чтобы сохранить прозрачность доходов, ведь все средства от платного входа будут использованы на создание редких и уникальных ботанических экспозиций, развитие экологических троп для посетителей».
Для детей, пенсионеров, участников ВОВ, инвалидов, многодетных, детей-сирот, малоимущих семей — вход бесплатный. Для остальных категорий граждан цена билета составит 150 рублей. Вход также останется бесплатным для студентов и сотрудников Южного федерального университета.
Адвокат Михаил Малиненко изучил постановление Правительства, на который ссылается ректор ЮФУ, утверждая цену за вход в Ботанический сад, и решил обратиться с жалобой на это решение в областную прокуратуру и городскую Думу.
«В самом приказе, подписанном Шевченко (Инна Шевченко — ректор ЮФУ), нет ни одной ссылки на действующий нормативно-правовой акт, который регулирует этот порядок. Она произвольно, без указания Постановления правительства, обязательного требования Федерального органа исполнительной власти дала официальное разрешение на то, чтобы сделать платный вход в Ботанический сад. Есть Постановление правительства от 2020 года о том, что можно сделать платный вход в Ботанический сад, но с разрешения федерального органа исполнительной власти. То есть Минобрнауки России, а не Ростовской области. Но этого разрешения не существует», — комментирует Михаил Малиненко.
С малоимущих, как поясняет спикер, требуется справка, по которой можно пройти бесплатно в Ботанический сад. Однако, чтобы получить эту справку, нужно «пройти все круги ада».
«Они (ЮФУ) не вложили ни копейки в Ботанический сад. Ни одного дерева не посадили. Всегда был бесплатный вход. Там нет никакой охрани, ни одного полицейского. Очень неудобно сделали — всего один вход, было ранее четыре. Ну и вообще это дикость. Скоро они так Пушкинскую улицу огородят, скажут — платите деньги. Ботанический сад — это просто лес, и не более того, ее зоопарк, не заповедник…», — говорит адвокат.
Если жалобы в региональную прокуратуру и гордуму не приведут к отмене платного входа в сад, Михаил Малиненко намерен обратиться в суд с административным иском.
«Я был вчера в Ботаническом саду, встретил за три часа всего 15 человек. Никто не ходит туда за деньги. Парк пустой. А дети, для которых вод бесплатный, одни не могут там гулять. Там лет — страшно ходить», — считает Михаил Малиненко.