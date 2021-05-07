Пьяный мужчина в Ростовской области похитил пятилетнюю девочку

В отношении 36-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по подозрению в похищении несовершеннолетнего. По информации Следкома, 5 мая 2021 года мужчина встретив на улице незнакомую пятилетнюю девочку, которая шла от игровой площадки к своему дому, уговорил ее пойти с ним в заброшенное здание. Мужчина держал ребенка в заброшенном доме около 15 минут. В это время родители девочки искали ее. Услышав голоса и крики злоумышленник отпустил малышку, не причинив ей вреда.