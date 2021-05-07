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Пьяный мужчина в Ростовской области похитил пятилетнюю девочку

7 мая 2021, 11:01
Фото: pixabay.com
В городе Морозовск Ростовской области местного жителя подозревают в похищении пятилетней девочки, которую он удерживал в заброшенном здании, сообщили в региональном СКР.

В отношении 36-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по подозрению в похищении несовершеннолетнего. По информации Следкома, 5 мая 2021 года мужчина встретив на улице незнакомую пятилетнюю девочку, которая шла от игровой площадки к своему дому, уговорил ее пойти с ним в заброшенное здание. Мужчина держал ребенка в заброшенном доме около 15 минут. В это время родители девочки искали ее. Услышав голоса и крики злоумышленник отпустил малышку, не причинив ей вреда.

Похитителя задержали в тот же день. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного и выясняются мотивы его поступка.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время следователи выясняют мотивы мужчины.

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