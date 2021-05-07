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«Пятерочка» подарит 500 наборов продуктов узникам концлагерей в Ростовской области

7 мая 2021, 13:49
Фото: pixabay.com
Торговая сеть «Пятёрочка» в сотрудничестве с Фондом продовольствия «Русь» подарит ветеранам и узникам концлагерей в Ростовской области праздничные продуктовые наборы в честь 9 мая.

В общей сложности ритейлер подготовил 700 праздничных наборов продуктов для ветеранов в России. В каждый такой набор вошли чай, конфеты, печенье, сладости, консервы и красная икра, а их общий вес превысил 1,4 тонны. В Ростовской области такие наборы вручат 500 узникам концлагерей, еще 200 адресно доставят ветеранам в Псковской области.

Кроме того, каждый покупатель может получить на кассе в «Пятерочке» георгиевскую ленточку, которая является символом Великой Победы. Для этого необходимо обратиться к продавцам магазина. Количество ленточек ограничено.

В день праздника в магазинах сети для гостей будут звучать поздравления от популярных звезд эстрады.

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