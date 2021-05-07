«Пятерочка» подарит 500 наборов продуктов узникам концлагерей в Ростовской области

В общей сложности ритейлер подготовил 700 праздничных наборов продуктов для ветеранов в России. В каждый такой набор вошли чай, конфеты, печенье, сладости, консервы и красная икра, а их общий вес превысил 1,4 тонны. В Ростовской области такие наборы вручат 500 узникам концлагерей, еще 200 адресно доставят ветеранам в Псковской области.