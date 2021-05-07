«Ростелеком» и Юга.ру запустили проект с воспоминаниями участников ВОВ

Его героями стали тринадцать ветеранов из разных регионов юга России. Среди них освободители Ленинграда, Праги и Берлина, участники Сталинградской битвы, Курской дуги и знаменитого парада Победы 24 июня 1945 года. Самому младшему участнику исполнилось 93 года, а самому старшему – 97 лет. Цель проекта – сохранить и передать потомкам воспоминания о войне в цифровом формате. Информационный партнером проекта стал портал Южного региона Юга.ру.