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«Ростелеком» и Юга.ру запустили проект с воспоминаниями участников ВОВ

7 мая 2021, 13:46
Фото: pixabay.com
«Ростелеком» выступил инициатором социального проекта «Говорят ветераны», приуроченного к празднику Великой Победы.

Его героями стали тринадцать ветеранов из разных регионов юга России. Среди них освободители Ленинграда, Праги и Берлина, участники Сталинградской битвы, Курской дуги и знаменитого парада Победы 24 июня 1945 года. Самому младшему участнику исполнилось 93 года, а самому старшему – 97 лет. Цель проекта – сохранить и передать потомкам воспоминания о войне в цифровом формате. Информационный партнером проекта стал портал Южного региона Юга.ру.

«Этот проект чрезвычайно важен для нас – поделиться историями наших ветеранов, что называется, из первых уст. Записи велись с соблюдением всех карантинных и санитарных норм. Главное, чтобы максимальное количество людей смогли услышать уникальные истории этих героических людей, именно поэтому мы решили использовать онлайн и подкаст-платформы как современный и доступный источник с большим охватом аудитории», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг».

Истории ветеранов доступны на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, SoundCloud, а также на сайте информационного партнера проекта «Юга.ру» создана страница, где выложены видеоверсии интервью. В ближайшее время записи подкастов появятся на Apple Podcasts и Google Podcasts.

Старейший участник проекта – из Махачкалы, ветеран ВОВ, подполковник Гаджи Магомедович Ичилов, 97 лет. Гаджи Магомедович, уроженец села Согратль Гунибского района Дагестана. В 16 лет добровольцем мобилизовался в ряды Красной армии. Прошел краткосрочные курсы в Бакинском военном пехотном училище. В составе стрелковой дивизии, как разведчик, принимал участие в боях под Моздоком, Малгобеком, Абинском, Новороссийском, в Туапсинском и Крымском районах.

«От всей души хочу поздравить всех с праздником Победы и пожелать всем счастья, радости, чтобы всегда любили не только свою семью, детей, близких, а, прежде всего, чтобы любили Родину, потому что без Родины мы никто», – поделился Гаджи Магомедович Ичилов.

«Ростелеком» ежегодно принимает участие в праздновании Великого Дня Победы. Компания организовывает для ветеранов онлайн-встречи с бывшими однополчанами, обеспечивает бесплатные звонки и телеграммы.

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