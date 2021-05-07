Закон о реновации рынков предложили ввести после их захвата в Аксайском районе

При этом Александр Хуруджи заявил, что пострадавших от действий сотрудников силовых ведомств в разы больше, чем озвучивают власти, поскольку речь идет не только о продавцах, но и о производителях продуктов. Правозащитник призвал региональные власти и силовые ведомства задуматься о ближайшем будущем и сделать выбор в пользу здравого смысла: «Аргументы о незаконности рынков, которые у всех на глазах работали 20 лет, неубедительны и опасны. Экономическое положение сотен тысяч семей и без того не улучшилось за минувший год. Если вам не жалко их, подумайте о своём политическом будущем».