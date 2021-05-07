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Закон о реновации рынков предложили ввести после их захвата в Аксайском районе

7 мая 2021, 14:45
Фото: facebook.com/khurudzhi
Правозащитник Александр Хуруджи предложил разработать и внести на рассмотрение в Госдуму закон о реновации рынков после того, как в одночасье были закрыты торговые площади в Аксайском районе Ростовской области, об этом он сообщил в своем Facebook.

В законе Хуруджи предлагает прописать процедуру закрытия рынков, выдачу уведомлений продавцам, выплаты компенсаций, источники предоставления новых мест, помощь поставляющим на рынки свою продукцию производителям.

«Пусть сложившаяся ситуация с „Ростовскими рынками“ станет отправной точкой в законодательной подготовке к цивилизованным процедурам в отношении рынков в РФ», — заявил он.

Инициатива правозащитника связана с блокировкой работы и закрытием крупных рынков в Аксайском районе. По мнению автора предложения ситуация может повториться в любой момент и тогда без работы и средств к существованию останутся тысячи предпринимателей и продавцов.

При этом Александр Хуруджи заявил, что пострадавших от действий сотрудников силовых ведомств в разы больше, чем озвучивают власти, поскольку речь идет не только о продавцах, но и о производителях продуктов. Правозащитник призвал региональные власти и силовые ведомства задуматься о ближайшем будущем и сделать выбор в пользу здравого смысла: «Аргументы о незаконности рынков, которые у всех на глазах работали 20 лет, неубедительны и опасны. Экономическое положение сотен тысяч семей и без того не улучшилось за минувший год. Если вам не жалко их, подумайте о своём политическом будущем».

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