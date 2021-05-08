Дважды ограбившую один дом банду налетчиков задержали в Ростовской области

Сообщается, что в полицию обратилась жительница Зерноградского района, которая сообщила о разбойном нападении. Прибывшим на место полицейским женщина рассказала, что грабители проникли к ней в дом, связали ее и украли 40 тысяч рублей.
По горячим следам оперативники задержали 35-летнего жителя Ростова, а также 30-летнего и 56-летнего жителей города Батайска. Все они ранее были судимы, двое за кражу, третий за сбыт ворованного имущества.
Выяснилось, что банда злоумышленников следила за своей жертвой и изучала ее маршрут от работы к дому. Более того, около трех месяцев назад они уже нападали на свою жертву и украли более миллиона рублей.
Преступники решили, что забрали не все и повторили налет.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».