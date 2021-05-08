Массовые отключения света ожидаются в Ростове после праздников

Без света 11 мая останутся дома по улицам 19 линия, 21 линия, 23 линия, 25 линия, 27 линия, 1-я Пролетарская, 2-я Пролетарская, Богданова, Подвойского, Листопадова. Также это коснется улиц Казахская, Чистопольская, Смены, Раздорская.
На следующий день электричества не будет на улицах Добровольского, Королева, 18 линия, Лекальная, 20 линия, Ченцова, в переулках Больничный и Лечебный. Свет отключат 13 мая по улицам Заводская, 2-я Заводская, 3-я Литературная, переулкам 2-й Кирпичный, 1-й Самобытный, 2-й Самобытный, 3-й Самобытный, 4-й Самобытный, 5-й Самобытный, 6-й Самобытный, 7-й Самобытный.
Ограничения введут 14 числа на улицах 19 линия, 21 линия, 23 линия, 25 линия, 27 линия, 1-я Пролетарская, 2-я Пролетарская, Богданова. Эти меры будут действовать на улицах Подвойского и Листопадова.