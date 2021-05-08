Массовые отключения света ожидаются в Ростове после праздников

На следующий день электричества не будет на улицах Добровольского, Королева, 18 линия, Лекальная, 20 линия, Ченцова, в переулках Больничный и Лечебный. Свет отключат 13 мая по улицам Заводская, 2-я Заводская, 3-я Литературная, переулкам 2-й Кирпичный, 1-й Самобытный, 2-й Самобытный, 3-й Самобытный, 4-й Самобытный, 5-й Самобытный, 6-й Самобытный, 7-й Самобытный.