Ростовчанин насмерть разбился в Архызе

Трагедия произошла в четверг, 6 мая. Сообщается, что группа туристов 1 мая отправилась в пеший спортивный переход из поселка Архыз в поселок Загедан. Сложность перехода оценивалась по уровню второй категории.
Группа состояла из опытных туристов, которые уже неоднократно совершали такие переходы. Однако во время перехода через перевал «Холодный» ростовчанин сорвался со снежника на поверхность горного склона.
Мужчине была оперативно оказана первая помощь, однако через несколько часов он умер от полученных травм. Туристы информировали о смерти своего товарища представителей погранзаставы поселка Пхия.
Напомним, что месяцем ранее двое ростовчан на арендованном УАЗе упали в пропасть в Дагестане.