Слишком открытые раздевалки на Зеленом острове в Ростове назвали раем эксбиционистов

Ростовчане написали, что новые раздевалки не скрывают ровным счетом ничего. «Переодеваться — только если кто-то закроет вход. За щели, через которые всё видно со всех сторон, в данном случае можно и не упоминать. Два в одном: раздевалка для эксгибиционистов, рай для вуайеристов», — написал очевидец.