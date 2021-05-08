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Слишком открытые раздевалки на Зеленом острове в Ростове назвали раем эксбиционистов

8 мая 2021, 11:03
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону новые чересчур открытые раздевалки на пляже на Зеленом острове возмутили местных жителей, сообщение и фото появились в социальных сетях.

Ростовчане написали, что новые раздевалки не скрывают ровным счетом ничего. «Переодеваться — только если кто-то закроет вход. За щели, через которые всё видно со всех сторон, в данном случае можно и не упоминать. Два в одном: раздевалка для эксгибиционистов, рай для вуайеристов», — написал очевидец.

Подписчики популярного паблика согласились с возмущениями автора. «Надо было ещё и стеклянные их сделать», — написала одна из жительниц города. «Можно приноровиться, если эротично залипнуть в закругленной части», — предположила другая ростовчанка.

Напомним, ранее активисты раскритиковали озеленение Зеленого острова в Ростове.

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