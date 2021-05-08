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Власти сообщили о территориях в Ростовской области, где выявили ковид

8 мая 2021, 09:04
Фото: pixabay.com
В Ростовской области на 36 территориях были выявлены пациенты с коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

Из 209 новых заболевших за сутки 76 ковид-инфицированных выявили в Ростове. Кроме южной столицы в список лидеров по числу заражений попали Сальский район, Батайск, Шахты, Зерноградский район, Новошахтинск, Багаевский, Семикаракорский, Тарасовский районы и еще 26 территорий.

В общей сложности в Ростовской области коронавирусом заболел 80331 человек, а выздоровел 80331 местный житель, скончался 4121 пациент.

Прививки сделали 331323 человека. За весь период лаборатории выполнили свыше 2,4 миллиона тестирований.

Ранее Росстат сообщил о 530 погибших от коронавируса в Ростовской области в марте.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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