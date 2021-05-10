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Posted 10 мая 2021, 08:14

Published 10 мая 2021, 08:14

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 90 тыс человек

10 мая 2021, 08:14
По состоянию на 10 мая в Ростовской области выявили 208 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в региональном правительстве.

Общее количество заразившихся на понедельник достигло 90116 человек, из них удалось вылечить 80732 больных.

Больше всего новых случаев инфекции, 76 человек, в Ростове, всего же зараженными остаются 35 муниципалитетов области. При этом около 10% от новых заболевших составляют дети и люди старше 80 лет.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о госнаградах для жителей Ростовской области, принимавших участие в борьбе с распространением COVID-19. Всего награды получат восемь человек.

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