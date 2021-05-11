Больше 90 тыс доз вакцины поступило в Ростовскую область на майских праздниках

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В Ростовской области в работе медицинских работников находится в настоящее время порядка 120 тысяч доз вакцины против коронавируса, сообщил в эфире одного из телеканалов губернатор Василий Голубев.

В период длинных майских выходных в регион поступило около 90 тысяч доз вакцины. При этом губернатор отметил, что жителей области прививают двумя препаратами — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Василий Голубев добавил, что в настоящее время в Ростовской области провакцинировать удалось уже 16% взрослого населения. Он добавил, что процесс вакцинации в регион проходит довольно динамично. «Важно, чтобы максимальное число жителей Ростовской области добровольно приняло решение о вакцинации. Это позволит нам минимизировать риск возникновения вспышек и остановить распространение инфекции. В случае необходимости мы можем увеличить количество передвижных и стационарных пунктов вакцинации», — пояснил Голубев. На 11 мая в Ростовской области заразился 90321 человек, побороли болезнь более 90 тысяч пациентов. Прививки от коронавируса сделали 335 тысяч граждан. За все время скончались 4134 пациента.