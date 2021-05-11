Прокурором Ростова стал Олег Фрикель

Posted 11 мая 2021, 08:46
Published 11 мая 2021, 08:46
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
Фрикель служит в органах прокуратуры с 1998 года, в ведомство он перешел из МВД. Работал в прокуратурах Кемеровской области и Томска. Прокурором Советского района Томска стал в конце 2016 года.
Бывший прокурор Ростова Петр Треглазов в конце апреля 2021 года заступил на должность прокурора Волгограда.
Напомним, в начале весны в Ростовской области сменилась вся верхушка прокуратуры. Новым главным прокурором Ростовской области стал Роман Прасков, а его первым заместителем назначили Кирилла Осипчука.