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Posted 11 мая 2021, 08:46

Published 11 мая 2021, 08:46

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

Прокурором Ростова стал Олег Фрикель

11 мая 2021, 08:46
Бывший прокурор Советского района Томска Олег Фрикель стал прокурором Ростова-на-Дону, сообщил Тelegram-канал Rostov_com.

Фрикель служит в органах прокуратуры с 1998 года, в ведомство он перешел из МВД. Работал в прокуратурах Кемеровской области и Томска. Прокурором Советского района Томска стал в конце 2016 года.

Бывший прокурор Ростова Петр Треглазов в конце апреля 2021 года заступил на должность прокурора Волгограда.

Напомним, в начале весны в Ростовской области сменилась вся верхушка прокуратуры. Новым главным прокурором Ростовской области стал Роман Прасков, а его первым заместителем назначили Кирилла Осипчука.

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