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Posted 12 мая 2021, 05:05

Published 12 мая 2021, 05:05

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

Ростовчане потребовали снести бизнес-центр Clover House вместо продажи

12 мая 2021, 05:05
В Ростове-на-Дону выставили на продажу комплекс Clover House за 1,4 миллиарда рублей, но горожане потребовали его снести, обсуждение началось в соцсети «Вконтакте».

По процедуре банкротства хотят продать 18-этажное здание. В нем есть шесть пассажирских и один грузовой лифт.

Работает также подземная парковка, есть система видеонаблюдения. Ростовчан в социальных сетях удивила слишком высокая цена за объект.

В комментариях люди начали шутить, что купят комплекс с зарплаты. Ростовчане высказывали мнение, что центр нужно снести и сделать здесь парк.

Часть пользователей посоветовала остальным не завидовать.

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#Общество#Новости
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