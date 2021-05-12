Ростовчане потребовали снести бизнес-центр Clover House вместо продажи

Posted 12 мая 2021, 05:05
Published 12 мая 2021, 05:05
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
По процедуре банкротства хотят продать 18-этажное здание. В нем есть шесть пассажирских и один грузовой лифт.
Работает также подземная парковка, есть система видеонаблюдения. Ростовчан в социальных сетях удивила слишком высокая цена за объект.
В комментариях люди начали шутить, что купят комплекс с зарплаты. Ростовчане высказывали мнение, что центр нужно снести и сделать здесь парк.
Часть пользователей посоветовала остальным не завидовать.