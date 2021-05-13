Почти 30 млн руб потратят на ремонт дорог в Батайске по нацпроекту

Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», на них потратят 27,9 миллиона рублей. Они завершатся до 31 мая. Приведут в порядок дороги по улицам Грузинской, Шмидта и Кирова. Помимо объектов нацпроекта, в городе отремонтируют улицы Комсомольская, Орджоникидзе, Московская.