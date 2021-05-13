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Posted 13 мая 2021, 11:01

Published 13 мая 2021, 11:01

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Почти 30 млн руб потратят на ремонт дорог в Батайске по нацпроекту

13 мая 2021, 11:01
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Касается каждого
В Батайске к концу мая завершатся работы по ремонту трех дорог, сообщили в правительстве региона.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», на них потратят 27,9 миллиона рублей. Они завершатся до 31 мая. Приведут в порядок дороги по улицам Грузинской, Шмидта и Кирова. Помимо объектов нацпроекта, в городе отремонтируют улицы Комсомольская, Орджоникидзе, Московская.

Кроме того, готовится документация для реконструкции улицы Огородной. По ней автомобилисты проезжают к школе на 600 мест.

Ранее нового подрядчика для ремонта Петровской нашли в Таганроге после срыва всех сроков.

#Общество#Касается каждого#Новости
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