Потеряли все: жительница станицы рассказала о ведении бизнеса в Аксайском районе

Posted 13 мая 2021,, 08:17
Published 13 мая 2021,, 08:17
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
О попытках построить строительный бизнес в Аксайском районе, о многочисленных исках в суды и потере имущества рассказала RostovGazeta жительница станицы Мишкинская, ныне пенсионерка Любовь Шарапова.
Кто виноват?
По ее словам, несмотря на все усилия властей Ростовской области, предприниматели рынков «Алмаз», «Атлант» и «Овощной» считают себя сегодня «выброшенными на улицу». Семья Шараповой тоже оказалась в числе пострадавших, ведь они арендовали павильон на рынке «Атлант».
«Снова потерять бизнес очень обидно. Ведь это очередной виток повторения прошлого. Мы уже теряли все», — говорит она.
Шарапова вспоминает, что в советские годы в Аксайском районе был огромный колхоз-миллионер имени Максима Горького. Там выращивали пшеницу и овощи. Урожай не успевали убирать. Поэтому на полевые работы приглашали всех желающих.
«Молоко тогда лилось рекой. В садах выращивали всевозможные фрукты. А вкус арбузов тех лет не сравнить с современными, — уточняет она. — Наших детей в школе кормили бесплатно, давали молоко. Построили огромный Дом культуры, школу, детский сад, больницы. Строили жилье для рабочих. А главное, для всех желающих были рабочие места. Но в 90-е годы колхоз внезапно стал нерентабельным. Кто в этом виноват? Людей также выбросили на улицу. Мы выживали как могли».
Вынужденный бизнес
Местные жители отмечают, что с тех пор работы в Аксайском районе не было и нет. Более расторопные селяне трудоустроились в близлежащих городах. А молодежь пробовала открывать свое, маленькое производство. Но и на пути развития малого бизнеса в районе приходилось постоянно сталкиваться с непреодолимыми трудностями и нарушением прав. Несколько лет, пока сын учился на коммерческой основе юридического факультета, семья Шараповых занималась торговлей одежды. Потом выпускник юрфака решил попробовать себя в строительном бизнесе. Правда, опыта изначально не было, и почти сразу начались проблемы.
«Одному из заказчиков компания сына устанавливала кровлю на частном домовладении. Заказчик сразу стал предъявлять претензии. Обратился в Аксайский районный суд с иском на трещину на стыке мауэрлата и прогиб балок на три миллиметра, что считается нормой. Ведь даже железо имеет прогиб. Но по заочному решению суда, заказчик отсудил 860 тысяч рублей. А затем организовал групповое вымогательство денег другими лицами, которые тоже были заказчиками компании сына. При этом некоторые из них должны были нам деньги. Одному не хватило несколько панелей сайдинга — их заказывали на заводе, нужно было ждать, потому что в наличии не было требуемого цвета. В результате все они по заочным решениям суда отсудили у сына приличные суммы денег. А после этого нас стали преследовать», — делится наболевшим Любовь Шарапова.
Побои зафиксированы
Мать сельского бизнесмена вспоминает, что судебные приставы с применением силы ворвались в дом. Они описали имущество, которое даже не принадлежит сыну-должнику.
«И хотя я предоставила документы на свое имущество, позднее они взломали дверь и изъяли все. А в качестве понятых за 200 рублей пригласили свидетелей в нетрезвом состоянии, — подчеркивает Любовь Шарапова. — Они сорвали отопительный котел. Забрали холодильники, выбросив в 40-градусную жару все наши продукты. В доме перевернули все. После этого один из присутствующих с приставами подал на меня иск в суд за то, что я его якобы избивала. Как я, пенсионерка, могла избивать мужчину при двух охранниках и приставах? Но он даже снял побои в Ростове».
После этого случая жительница Аксайского района обращалась во всевозможные инстанции: звонила, писала, оставляла голосовые сообщения. Но все ее обращения возвращались в прокуратуру Аксайского района.
«От безысходности и непонимания происходящего я обратилась в правовой центр Ростова. Были поданы заявления для того, чтобы Аксайский суд предоставил все судебные решения. И только спустя пять месяцев, когда вышли все сроки, мне прислали требуемые документы. Тогда и выяснилось, что их должны были предоставить в течение пяти дней, но никто это не сделал», — говорит Шарапова.
Никто не помог
Жительница Аксайского района сообщает, что несмотря на ее активные обращения во всевозможные инстанции, изъятое имущество вернуть так и не удалось.
«Для того, чтобы подать заявление, нужно оплатить адвокату порядка трех тысяч рублей. А я пенсионерка, мне сложно собрать такую сумму. Вот и возникает вопрос — кто же ответит за существующий все эти годы в Аксайском районе произвол, за издевательства над простыми людьми? Почему нарушаются наши права, и никто не несет за это ответственность?» — задается вопросом Любовь Шарапова.