Потеряли все: жительница станицы рассказала о ведении бизнеса в Аксайском районе

«Одному из заказчиков компания сына устанавливала кровлю на частном домовладении. Заказчик сразу стал предъявлять претензии. Обратился в Аксайский районный суд с иском на трещину на стыке мауэрлата и прогиб балок на три миллиметра, что считается нормой. Ведь даже железо имеет прогиб. Но по заочному решению суда, заказчик отсудил 860 тысяч рублей. А затем организовал групповое вымогательство денег другими лицами, которые тоже были заказчиками компании сына. При этом некоторые из них должны были нам деньги. Одному не хватило несколько панелей сайдинга — их заказывали на заводе, нужно было ждать, потому что в наличии не было требуемого цвета. В результате все они по заочным решениям суда отсудили у сына приличные суммы денег. А после этого нас стали преследовать», — делится наболевшим Любовь Шарапова.