В Ростове назвали стоимость аренды на ярмарке в старом аэропорту

В Ростове-на-Дону с продавцов овощного рынка на территории старого аэропорта начали взимать плату за аренду, сообщает Региональная корпорация развития.

Напомним, что ярмарка появилась после захвата силовиками рынков в Аксайском районе. Предпринимателям пришлось переехать на новое место. В течение майских праздников торговцам не нужно было платить за аренду. Платные места ввели со среды, 11 мая. Всего предоставлено 1038 мест продавцам, организатором ярмарки выступает «Донская торговая компания». Тарифы сейчас на 20% ниже, чем раньше. За въезд «ГАЗели» берут 350 рублей, за аренду места на сутки — 900 рублей. Для «КамАЗа» тарифы составляют 800 и 1,4 тысячи рублей. Самый дорогой ценник для фур — 1,6 тысячи и 1,8 тысячи рублей. Добавим, что на организацю ярмарки ушло около 19 миллионов рублей.