Более 380 млн рублей хотят отсудить власти Ростова у водоканала

Управление потребовало 359 миллионов в качестве неосновательного обогащения. Еще 21 миллион оно планирует взыскать в виде процентов за пользование деньгами. Иск был принят к производству, сейчас началась подготовка к судебному разбирательству. Заседание состоится 9 июня.