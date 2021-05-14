Более 380 млн рублей хотят отсудить власти Ростова у водоканала

Posted 14 мая 2021, 08:06
Published 14 мая 2021, 08:06
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Истцом в этом деле оказалось управление казной города. Оно хочет получить 383 миллиона рублей.
Управление потребовало 359 миллионов в качестве неосновательного обогащения. Еще 21 миллион оно планирует взыскать в виде процентов за пользование деньгами. Иск был принят к производству, сейчас началась подготовка к судебному разбирательству. Заседание состоится 9 июня.
По предварительным данным, ответчик начал пользоваться муниципальными коллекторами, но деньги за аренду не платил. Однако с жителей города взималась плата.