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Posted 14 мая 2021, 08:06

Published 14 мая 2021, 08:06

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Более 380 млн рублей хотят отсудить власти Ростова у водоканала

14 мая 2021, 08:06
В Ростовской области в суд поступил иск с требованием взыскать почти 400 миллионов рублей с компании «Водоканал Ростова-на-Дону», сообщает Арбитражный суд.

Истцом в этом деле оказалось управление казной города. Оно хочет получить 383 миллиона рублей.

Управление потребовало 359 миллионов в качестве неосновательного обогащения. Еще 21 миллион оно планирует взыскать в виде процентов за пользование деньгами. Иск был принят к производству, сейчас началась подготовка к судебному разбирательству. Заседание состоится 9 июня.

По предварительным данным, ответчик начал пользоваться муниципальными коллекторами, но деньги за аренду не платил. Однако с жителей города взималась плата.

Ранее поставляющий ростовчанам вонючую воду «Ростовводоканал» заработал 1,3 миллиарда рублей.

#Экономика#Новости
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